Leidenschaft für Stift und Pinsel

Die Kreativität wurde ihr nicht nur in die Wiege gelegt – sie lebt sie auch aus. Wenn Daniela Alexander in ihrer Freizeit nicht gerade singt und Gitarre spielt, dann zeichnet sie. Ihre fotorealistischen Bilder stellt sie jetzt erstmals auf dem Weihnachtsmarkt aus.

In ihrem heimischen Atelier nutzt Daniela Alexander die Möglichkeit, sich kreativ auszuleben.Die Sängerin Sarah Connor hat es Daniela Alexander angetan. Sie befindet sich auf zahlreichen Bildern der Wahl-Gronauerin.

Das Zeichnen ist eine Leidenschaft, die das Leben von Daniela Alexander bereits so lange bestimmt, wie sich sich erinnern kann. „Im Kindergarten hat sich das Team damals Sorgen um mich gemacht, weil ich lieber am Tisch gesessen und gemalt habe, als mit anderen Kindern zu spielen und herumzutoben“, erinnert sich die mittlerweile 28-Jährige. Heute arbeitet sie selber als Erzieherin in einer Kita und hat einen ganz anderen Blick darauf, wenn Kinder eine kreative Ader haben.