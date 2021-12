Leidenschaftlich unparteiisch

Epe

Während es sich viele Menschen an diesem kühlen Adventssonntag zu Hause gemütlich machen, sitzt Gordon Hoff in einer acht Quadratmeter großen Kabine. Der Eperaner ist Schiedsrichter und pfeift an diesem Tag eine Bezirksliga-Partie der A-Jugend. Wir haben den ehrenamtlichen Unparteiischen begleitet.

Von Angelika Hoof