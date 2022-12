Lesen kann ansteckend sein

Foto:

Mit beeindruckenden Zahlen konnte Berit Baumeister aufwarten. Sie organisiert am Gronauer Gymnasium gemeinsam mit ihrer Kollegin Carolin Klatt den Vorlesewettbewerb. Bundesweit bewerben sich – so erklärte sie in ihrer Einleitung zum diesjährigen Schulfinale – jährlich 600 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus rund 7000 Schulen um den Titel „Bester Vorleser“ bzw. „Beste Vorleserin.“ In dem vom Deutschen Börsenverein unterstützten Wettbewerb, dessen Schirmherr der Bundespräsident – Zwischenruf: Kommt er? – sei, gehe es über den Regionalentscheid in Vreden und eine Reihe von weiteren Zwischenstufen bis zum Bundesfinale.