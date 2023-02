Lesung und Gespräch mit Julia Friedrichs

Auf Einladung des Fördervereins „Menschen in Not“ gastiert die in Gronau geborene Autorin Julia Friedrichs am 16. März (Donnerstag) um 20 Uhr in der „Turbine“ im Rock’n‘ Popmuseum.

Julia Friedrichs legte am hiesigen Werner-von-Siemens-Gymnasium ihr Abitur ab und studierte in Dortmund und Brüssel Journalistik. Ihre ersten journalistischen Gehversuche bestritt sie in der Lokalredaktion der Westfälischen Nachrichten in Gronau.

Inzwischen ist sie durch ihre journalistische Tätigkeit und ihre Buchveröffentlichungen einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Sie arbeitet für das ZDF, den WDR und das Redaktionsteam von „docupy“ und schreibt außerdem für „Die Zeit“.

Julia Friedrichs hat mehrere hochgelobte Bücher verfasst, unter anderem die Bestseller „Gestatten Elite“, und „Wir Erben“. Für ihre Arbeit erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter auch den vielfach beachteten Grimme-Preis für ihr Buch „Working Class“. In diesem Werk begleitete sie Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft über einen längeren Zeitraum.

Julia Friedrichs wird am 16. März nicht nur aus ihren Werken (vor allem aus „Working Class“) lesen, sondern auch im gemeinsamen Talk mit Klaus Wiedau (dem ehemaligen Leiter der WN-Lokalredaktion Gronau) über ihre beruflichen Werdegang sprechen. Der Förderverein „Menschen in Not Gronau“ hat Julia Friedrichs eingeladen, da sie wegen ihrer zahlreichen Recherchen aus erster Hand über die sich heftig verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen kann.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Das Ergebnis der aufgestellten Spendenbox kommt dem Verein für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung zugute.