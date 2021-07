Letzte Chance für Eddie van Halen

„Aber, wir schauen nach vorne“, fügt der Geschäftsführer des Rock’n’Popmuseums gleich an. Immerhin sei das Personal noch beisammen. „Ein Teil ist in Kurzarbeit, und auch unsere 450-Euro-Kräfte halten uns bislang die Treue.“

Auch für die Sonderausstellung „Eddie van Halen! The last guitar god“ sieht Albers noch eine letzte Hoffnung. Die Sonderausstellung wurde am 23. Oktober eröffnet, war jedoch nur wenige Tage zu sehen, weil das Museum wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Anfang November schon wieder schließen musste. „Wenn wir nach dem 31. Januar wieder öffnen dürfen – natürlich unter entsprechenden Schutzmaßnahmen – dann könnten wir die Ausstellung noch zwei, drei Wochen im Februar zeigen“, stellt Thomas Albers in Aussicht. Klappe das nicht, sei es wohl die kürzeste Sonderausstellung in der Geschichte des Museums.

Eine längere „Gnadenfrist“ kann das Museum dem Gitarren-Gott nicht einräumen, denn vom 21. März bis zum 3. Oktober beansprucht ein anderes „Phänomen“ die Ausstellungsfläche: Ludwig van Beethoven. „Ludwig lebt! Beethoven im Pop“ heißt es dann. Die interaktive Sonderausstellung soll die Besucher mit Exponaten, Ton und Videoaufnahmen sowie einem innovativen Ausstellungsdesign begeistern. Wenn Corona es zulässt . . .

Auch auf die Tourist-Info hat die Verlängerung des Stillstands natürlich unmittelbare Auswirkungen: Führungen, Touren und Wanderungen müssen für den kompletten Januar abgesagt werden. „Das betrifft die Planwagen-Fahrten durch die Natur, aber auch die Alpaka-Wanderungen und Stadtführungen“, bedauert Lena Kerkeling aus dem Stadt- und Tourismusmarketing. Ticketkäufer können sich per E-Mail an info@stadtmarketing-gronau.de wenden, wenn sie das Ticket in der Touristinfo gekauft haben. Online-Tickets werden automatisch erstattet.

Unverändert bleibt die Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen während der gewohnten Öffnungszeiten per Telefon und E-Mail sowie täglich von 8 bis 20 Uhr per Whats-App unter 0151 29603404. Auf der Internetseite gronau-inside.de sind Lieferdienste für Gronau aufgelistet. Im Shop auf der Seite können zudem Parkausweise für den Dreiländersee und weitere Artikel gekauft werden.