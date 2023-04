Letzte Chance für Wende im Leben

Gleich mit einer ganzen Reihe von Tatvorwürfen, darunter räuberischer Diebstahl und Körperverletzung, sah sich ein 28-jähriger Ochtruper am Dienstag vor dem Amtsgericht Ahaus konfrontiert. Am Ende gab es ein mildes Urteil.

Schwerer räuberischer Diebstahl in zwei Fällen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit tätlichen Angriffen und vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung sowie Sachbeschädigung und nochmaliger Diebstahl - der Staatsanwalt brauchte bei der Verhandlung vor dem Schöffengericht Ahaus am Dienstag geraume Zeit, um die Anklagevorwürfe gegen einen 28-jährigen Ochtruper, allesamt begangen in Gronau, vorzutragen.