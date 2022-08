„Letzter Akt“ in fast 30-jähriger Geschichte

Die Gronauer Bücherbörse ist Geschichte. Ein letztes Mal haben die Organisatorinnen am Mittwoch Geld an gemeinnützige Organisationen verteilt – und dabei eine stolze Bilanz gezogen.

Den Erlös aus dem Verkauf der Restbestände haben die Organisatorinnen der Bücherbörse am Mittwoch an Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Gronauer Hilfsinstitutionen übergeben.

Der Anlass, Freude zu erwecken, war gegeben. Und doch schwang eine gehörige Portion Wehmut mit bei der Spendenübergabe am gestrigen Mittwoch in der Freiwilligenzentrale. War doch das Verteilen der Erlöse aus dem Verkauf der Restbestände an Büchern, Schmuck, Taschen und „Stehrümmken“ der Bücherbörse zugleich auch der „letzte Akt“ einer Institution, die mehr als 27 Jahre in Gronau Bestand hatte. Die Organisatorinnen, alle schon etwas vorgerückten Alters, sehen sich nicht mehr in der Lage, das Angebot fortzuführen (wir berichteten).