Lichterglanz im Eper Ortskern

Kühles, aber trockenes Wetter – da kamen die Feuerstellen auf dem Eper Weihnachtsmarkt gerade recht. Die Veranstaltung zog am Wochenende zahllose Besucherinnen und Besucher an.

Wenn das weihnachtlich gestaltete Hüttendorf im Schatten der St.-Agatha-Kirche in hellem Glanz erstrahlt und geschmückte Tannenbäume die Merschstraße zieren, ist Weihnachtsmarkt-Zeit in Epe. „Mussten wir im letzten Jahr den Weihnachtsmarkt kurzfristig aufgrund von Corona absagen, so freuen wir uns riesig, dass wir am zweiten Adventswochenende dieses Mal wieder unzählige Besucher hier begrüßen konnten“, sagte Elke Rinke vom Gronauer Stadtmarketing.