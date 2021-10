Lieber Comedy als Sondierung

Epe

Vier Comedians, vier Orte, 100 Prozent Spaß – so das Motto der Veranstaltung „Epe lacht“. In den vier Veranstaltungsorten, zwischen denen die Comedians hin und her wechselten, konnte sich das Publikum belustigen lassen. Wahlweise konnte das bunte Comedy-Programm in der Latüchte, dem Eper Wirtshaus, im Hotel Bügener oder dem Alten Gasthaus Meyer erlebt werden.