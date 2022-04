Lindschulte startet am Montag

Die Chance hat einen neuen Geschäftsführer. Am Montag nimmt Heinz-Gerd Lindschulte seine Arbeit bei der städtischen Tochter auf. Als erstes will er die Mitarbeiter in Gesprächen kennenlernen.

Der neue Geschäftsführer der Chance, Heinz-Gerd Lindschulte, nimmt am Montag seine Arbeit in Gronau auf. Nachdem in den vergangenen Monaten die Erste Beigeordnete der Stadt Gronau, Sandra Cichon, das Amt kommissarisch übernommen hatte, stellte am Mittwochnachmittag der Aufsichtsratsvorsitzende der städtischen Tochter, Michael Teuner (Pro Bürgerschaft), den neuen Leiter vor. Es war zugleich Teuners letzter öffentlicher Auftritt im Namen der Chance, da er in der anschließenden Aufsichtsratssitzung sein Mandat niederlegen und die Arbeit in neue Hände übergeben wollte. „Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt.“