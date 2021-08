Lisa-Marie allein am Gleis

Wer sich auf die Bahn verlässt, der ist in diesen Tagen bisweilen verlassen. Diese Erfahrung mussten auch potenzielle Zugreisende am Gronauer Bahnhof machen. Sie waren auf Alternativen angewiesen.

Lokführer-Gewerkschaft (GDL) streikt – Züge fallen auch in Gronau aus

Lisa-Marie Zuber wartete mit der kleinen Jamila vergeblich auf den Zug in Richtung AhausDie RB 51 um 10.20 Uhr wurde gestern gestrichen.

Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat zum Arbeitskampf aufgerufen (WN berichteten ausführlich). Das hatte am Mittwoch auch Konsequenzen für die heimischen Reisenden, denn einzelne Verbindungen wurden ersatzlos gestrichen – die Bahnkunden standen dann etwas ratlos und schulterzuckend am Gleis. Am Ende hatten nicht alle Stehengebliebenen Verständnis für die Bedürfnisse und Forderungen der Bahn-Mitarbeiter – eine Momentaufnahme: