Lob für die „Rundumbetreuung“

Grenswerk im Gebäude der Arbeitsagentur an der Bahnhofstraße in Gronau berät Arbeitnehmer- und Arbeitgeber über Chancen auf dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann besuchte die Berater vor einiger Zeit und informierte sich über die Aufgaben und Angebote. Links Ben Kwast (Grenswerk), rechts Rolf Heiber (stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld).

Die Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden war während der gesamten Coronapandemie offen. Es gab zwar zeitweise Einschränkungen und Bedingungen; für Grenzpendler und Grenzbewohner allerdings galten weitreichende Ausnahmeregelungen. Das war auch richtig so, findet NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner. Er äußerte sich am Mittwoch bei einer per Video übertragenen Veranstaltung. Gemeinsam mit dem Kommissar des Königs der Provinz Limburg, Emile Roemer, hob er die Bedeutung der Grenzregionen und des grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts hervor. Mit der Veranstaltung sollte der Blickpunkt auf die Arbeit des Service‘ Grenzüberschreitende Arbeit in Venlo gelenkt werden. Dort wird – wie auch beim „Grenswerk“ in Gronau – sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern bei Fragen und Problemen der grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung geholfen.