Lob und Einsatz für Ehrenamt

Für den sportlichen Erfolg sind nicht nur die Sportler verantwortlich. Auch die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Zum Glück gibt es in Gronau zahlreiche Unterstützer.

Bürgermeister Rainer Doetkotte bedankte sich bei allen Besuchern nicht nur für ihr Engagement im Sportbereich. Aktuell zeige sich die Gronauer Bevölkerung auch in der Flüchtlingshilfe sehr hilfsbereit.Stadtsportverbandsvorsitzender Werner Hölscher eröffnete offiziell den 31. Ball des Sports in der Bürgerhalle.

„Kann man Unterhaltung machen, obwohl ein Krieg in Europa tobt.“ Was der Stadtsportverbandsvorsitzende Werner Hölscher rhetorisch hinterfragte, erhielt auch die Zustimmung des Publikums. Ja, es geht – und mit einer Schweigeminute wurde auch der dramatischen Situation in der Ukraine gedacht.