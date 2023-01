Die andere Kultur respektieren

„Ich werde demnächst einen Urlaubsantrag stellen müssen.“ Was für die meisten Arbeitnehmer eine Selbstverständlichkeit darstellt, ist für Meindert Nijmeijer etwas völlig Neues. Über 20 Jahre lang war er als Inhaber der Firma NTL (Nijmeijer Transport und Logistik) im Gronauer Gewerbegebiet An der Eßseite dafür zuständig, seinen Mitarbeitern die Erholungstage zu genehmigen. Doch in den kommenden Monaten wird er sich in seiner neuen Rolle als Mitarbeiter an einige Besonderheiten gewöhnen dürfen, bevor er Ende Mai in den verdienten Ruhestand wechselt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert