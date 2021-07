Lolli lutschen und Leben retten

Wie einfach eine Typisierung verlaufen kann, dass zeigt der Diözesancaritasverband am kommenden Mittwoch in Gronau und am Freitag in Epe. Und süß geht es dabei zu: Es darf ein Lolli gelutscht werden.

Das Begegnungsmobil der Caritas war auch im Sommer schon mal zu Gast in Epe. In der kommenden Woche ist es in dort und in Gronau wieder präsent.

Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ macht der Bulli des Diözesancaritasverbandes Münster Halt in Gronau und Epe. Theresia Thünte (Youngcaritas), Mathias Wübbeling und Silke Uelsmann (beide vom Fachbereich Gemeindecaritas) sind mit dem Begegnungsmobil am Mittwoch (14. Oktober) von 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Gronau präsent. Am 16. Oktober (Freitag) steht der Bulli von 9 bis 12.30 Uhr vor der Kirche St. Agatha in Epe.

Begegnungsmobil vor Ort

Am Begegnungsmobil kann nicht nur über Gott und die Welt gesprochen werden. Es geht auch ganz praktisch um die Aktion „Life Lolli“. Dabei handelt es sich um einen ganz besonderen Lolli der Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf (KMSZ). Ist er aufgelutscht, bleibt ein Wattestäbchen übrig, das man 30 Sekunden innen über die Wangen streicht. Dadurch lässt sich entsprechendes DNA-Material gewinnen. Anschließend wird alles per Post an die Spenderzentrale geschickt. So kann man sich schnell und einfach als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen und vielleicht zum Lebensretter für einen an Blutkrebs/Leukämie erkrankten Menschen werden. Neben den Lollis in Herzform gibt es am Begegnungsmobil auch noch weitere Typisierungs-Sets.

Stammzellenspender werden

Alle Personen zwischen 18 und 55 Jahren, die in guter körperlicher Verfassung sind, können Stammzellspender werden. Jedes Jahr erkranken alleine in Deutschland über 12 000 Menschen an Blutkrebs/Leukämie, darunter auch viele Kinder. Eine Stammzellspende ist oft ihre letzte Hoffnung, heißt es in einer Mitteilung der Caritas. Doch nur bei etwa einem Drittel aller Patienten kommt ein passender Spender aus der eigenen Familie in Frage. Viele Betroffene sind daher auf die Spenden von Fremden angewiesen.