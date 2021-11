Lösung für das Henne-Ei-Problem

Die Stadtwerke gehen in Gronau das Zukunftsthema Wasserstoff offensiv an. Am frühen Donnerstagabend rückten sie das Thema erstmals in den Fokus einer Veranstaltung, die sich primär an Gewerbetreibende in Gronau richtete. Aber auch für alle anderen Gronauer dürfte die Entwicklung interessant werden. So denken die Stadtwerke beispielsweise darüber nach, die Errichtung einer Wasserstofftankstelle in der Dinkelstadt voranzutreiben.

