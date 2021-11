Luthe macht sich Luft

Das Ziel mag das gleiche sein – doch der Weg dort hin ist von unterschiedlichen Ansichten und Einordnungen geprägt: Es geht um die Zukunft der Bernhard-Overberg-Schule in Epe, aber auch die Buterlandschule in Gronau könnte aus der gleichen Perspektive betrachtet werden. Während die Verwaltung sich festgelegt hat und einen Abriss mit Neubau als Folge favorisiert, gibt es in der Politik noch deutlichen Beratungsbedarf. Getragen wird dieser Parteigrenzen überschreitend durch die Ausführungen von Prof. Dr. Georg Luthe, der mit einer von ihm entwickelten Methode zur Schadstoffbekämpfung einen Beitrag geleistet hat, der es ermöglicht, dass bis heute Unterricht in dem Gebäude möglich ist. Das gemeinsame Ziel: eine Schule, in der die Schüler ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen unterrichtet werden können.

