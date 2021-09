Lylit spieltim Museum

Was das Publikum an diesem Abend erwartet, wird in einer Ankündigung so umschrieben: „Die Sängerin und Komponistin Lylit beeindruckt mit ihrer kraftvollen Präsenz, mit Musik voller Emotionen, mit Songs voll tiefer Sehnsüchte. Ihre Musik verschafft sich Gehör, drängt sich auf und lässt sich nicht in den Alltagslärm integrieren. Lylit ist stark in Wort und Performance, ihr Können und ihre Virtuosität sind ummantelt von einer Intensität, der man sich schwer entziehen kann.

Mit Lylit gibt es keine halben Sachen. Die Wahrheit ist einfach nicht verhandelbar, also sucht sie auch nicht nach Ausflüchten. Als Künstlerin sieht sich Lylit als Zeugin ihrer Zeit, in ihren Texten nehmen Themen wie Feminismus, Sexismus, Unabhängigkeit und Gleichbehandlung eine zentrale Position ein. Voller Hingabe trägt Lylit ihre Geschichten nach außen – subjektiv, passioniert, fordernd und stets reflektierend.“

Nun ist das mit Ankündigungsprosa so eine Sache, tatsächlich passt die Musik von Lylit tatsächlich nicht so recht in eine Schublade. Gesang, Klavier und Schlagzeug oder Beatbox bilden in der Regel die Grundzutaten ihrer Lieder. Ihre kraftvolle Stimme lässt manchmal an Adele denken. Studiert hat sie Jazzgesang und Klavier, ist schon bei Jazzfestivals aufgetreten. Ihre Musik wird aber auch als Soul-Pop beschrieben. Lylit, die als Eva Klampfer in Oberösterreich geboren wurde, hat schon mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet, für (Conchita) Wurst hat sie ein ganzes Album geschrieben.

Dass sie schon lange im Geschäft ist, aber relativ wenig veröffentlicht hat, liegt daran, dass sie in die Pleite einer amerikanischen Plattenfirma gerutscht ist und lange nichts veröffentlichen durfte.

Karten gibt es für 15 Euro (oder für das Konzert inklusive einer Museumsführung für 27 Euro) online.