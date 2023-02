„Man will SG Gronau zerstören“

Rund um den gewünschten Kunstrasen im Gronauer Stadtwesten ist kaum Einigung in Sicht. Der Streit zwischen der SG Gronau und Turo d´Izlo scheint weniger befriedet zu werden als vielmehr zu eskalieren. Die Politik möchte an dem Projekt festhalten, legt für den aktuellen Haushalt allerdings über einen Teil der Planungsmittel einen Sperrvermerk.

Im Gronauer Stadtwesten wäre es besser, heute einen Kunstrasenplatz zu errichten als morgen. Darüber herrscht in der Politik seltene Einigkeit. Und dennoch – dieser Eindruck festigte sich in der Sitzung des Fachausschusses am Mittwochabend sowohl im Rahmen der Haushaltsberatungen als auch als Sachstandsbericht in Form eines eigenen Tagesordnungspunktes – scheint die Realisierung des Vorhabens immer mehr in weite Ferne zu rücken.