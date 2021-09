Mann aus der Dinkel gerettet

Die Feuerwehr musste am Mittwoch früh raus. Ein Mann wurde im Bereich des "Elefanten" aus der Dinkel gerettet. Er stand im Wasser und hatte eine Platzwunde am Kopf.

Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Einsatz an der Dinkel ausgerückt. Die Wehr wurde – wie auch die DLRG in Ahaus – gegen 4 Uhr in der Früh alarmiert. Im Bereich des „Elefanten“ stand ein Mann hüfthoch im Wasser. Über Steckleitern konnte ein gesicherter Feuerwehrmann zu dem Mann hinabsteigen und ihn aus der Dinkel retten.

Der Mann hatte eine Platzwunde am Kopf. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und danach ins Krankenhaus befördert. Über die Hintergründe, warum der Mann im Wasser stand, konnte die Polizei noch keine Angaben machen.