Mann greift Schwimmmeisterin an

Weil er sich nicht an die Regeln hielt, sollte ein Gast des Gronauer Freibads verwiesen werden. Damit war er nicht einverstanden – und wurde aggressiv.

Eigentlich sollte das Freibad ein Ort des Vergnügens und des friedlichen Miteinanders sein. Doch jetzt sah ein Badegast in Gronau dies leider anders.

Ein junger Mann hat am Mittwoch im Parkfreibad eine Schwimmmeisterin angegriffen dabei leicht verletzt. Der Mann, mutmaßlich ein Niederländer – gehörte zu einer Gruppe von Badegästen, die sich immer wieder gegenseitig nassspritzten. Als es einem Mann aus der Gruppe zu viel wurde, stellte der sich neben die Schwimmmeisterin. Daraufhin wurde auch diese nassgespritzt. Als ein ganzer Wasserschwall über die Frau niederging, verwies sie ihren späteren Angreifer zunächst des Beckens und, weil der STreit weiter eskalierte, schließlich des Freibads. Daraufhin ergriff der Mann die Schwimmmeisterin, schleifte sie einige Meter über das Pflaster und versuchte, sie in ein Schwimmbecken zu werfen. Als er bemerkte, dass die Polizei auf der Anfahrt war, ließ er von der Frau ab und flüchtete mit mehreren Personen. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, athletische Figur, kurzes, blondes Haar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter

02562 9260. Auf WN-Nachfrage teilte Marion Brüning von den Stadtwerken Gronau mit, dass es der Mitarbeiterin wieder gut gehe und sie den Vorfall gut verarbeite. Die Stadtwerke als Bäderbetreiber wollen nun an Tagen mit vielen Besuchern Securitykräfte im Freibad einsetzen.