Mann missbraucht 13-jährige Nichte

Ob einvernehmlich oder nicht – weil er mit einem 13 Jahre alten Mädchen ein sexuelles Verhältnis hatte, ist ein Mann aus Gronau am Mittwoch am Landgericht Münster zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Tatbestand lautet „schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes“.

MEHR ZUM THEMA Prozess vor dem Landgericht Münster 37-Jähriger soll Kind sexuell missbraucht haben

Das Mädchen hatte in einer richterlichen Vernehmung schon vor dem Prozess erklärt, dass alle Geschehnisse mit ihrem Einverständnis passiert seien. Dennoch: Sie war unter 14 und damit rechtlich noch ein Kind.

Schmerzen im Bauchbereich

Der Mann – 37 Jahre alt – hatte die Vorfälle bei Gericht zugegeben und damit „ein umfassendes Geständnis“ abgegeben, erklärte die Strafkammer am Mittwoch. Damit habe er der Heranwachsenden eine Vernehmung im Gerichtssaal erspart. Zwar gibt es eine Videoaufnahme von ihrer früheren Vernehmung. Trotzdem hätte es sein können, dass die 13-Jährige selbst noch einmal alles hätte erzählen müssen. Auch auf mehrere Zeugen, zum Beispiel eine gute Freundin des Mädchens sowie ihre Eltern, konnte so verzichtet werden.

Der aus dem EU-Ausland stammende Mann ist in Deutschland nicht vorbestraft, was ihm die Richterinnen ebenfalls positiv anrechneten. Allerdings habe das Mädchen erklärt, seit einer der Taten immer wieder Schmerzen im Bauchbereich zu spüren. Die Vorfälle seien offenbar im schlechten Sinne „nicht spurlos an ihr vorbeigegangen“, so die Strafkammer.

Auf Nebenanklage verzichtet

Täter und Opfer hatten laut der Aussage des Mannes schon im gemeinsamen Heimatland Kontakt. Der Mann ist der Onkel des Mädchens. Er war vor fünf Jahren nach Deutschland gezogen, sie zusammen mit ihrer Familie erst kurz vor den Taten. Bei einem Umzug im August vergangenen Jahres trafen sich demnach beide wieder. Die Taten geschahen im Keller eines Mietshauses und im Zimmer der 13-Jährigen in Gronau.

Das Strafverfahren war eingeleitet worden, nachdem das Mädchen seiner Mutter von den Geschehnissen erzählt hatte. Der 37-Jährige war nach einer Aufforderung durch die Mutter dazu bereit, sich der Polizei zu stellen. Er wurde nach seinem Geständnis bei der Polizei Ende 2021 in Untersuchungshaft genommen.

Die 13-Jährige ist in dem Verfahren nicht als Nebenklägerin aufgetreten und hat auch keinen Schadensersatz geltend gemacht. Bei ihrer Vernehmung hatte sie erklärt – so war es beim Prozessauftakt zu vernehmen – dass sie ihrem Onkel nicht habe schaden wollen.