Männer aus Krankorb gestürzt

Ein 56-Jähriger aus Gronau und ein 33-jähriger Waltroper sind am Freitagabend in Waltrop aus einem Korb gestürzt, der an einem Kran befestigt war. Die beiden Männer zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Lebensgefahr besteht nicht, so die Polizei Recklinghausen. Zuvor hatten sich insgesamt drei Männer mit einem Korb etwa zehn Meter in die Höhe ziehen lassen, bevor der Korb ins Schwanken geriet und schließlich umschlug. Die beiden Männer fielen auf das darunter befindliche Dach und blieben schwer verletzt liegen, während sich der Dritte, ein 29-jähriger Waltroper, noch am Korb festhalten und diesen herunterfahren konnte. Auch er erlitt schwere Verletzungen.