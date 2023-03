Mannschaftsgeist ist auch Frauensache

Wobei man auch noch heute nicht als Erstes an Frauen denkt, ist das Technische Hilfswerk (THW), die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Sie gilt vielen noch immer als „Männerorganisation“. Stimmt das wirklich? Mehr als 80.000 ehrenamtliche Mitglieder hat das THW. Gut 12.000 davon sind weiblich. Das sind etwa 15 Prozent – und es werden jedes Jahr mehr.

Nicht zuletzt durch die Möglichkeit des Wehrersatzdienstes hat es bis 2011 vor allem Männer zum THW gezogen. Heute aber prägen gemischte Teams aus Helferinnen und Helfern verschiedener Herkunft und aller Altersgruppen das Bild in den Ortsverbänden. Dabei haben die weiblichen THW-Kräfte keineswegs Angst vor schwerem Gerät. Gemeinsam mit ihren Kameraden erlernen sie den Umgang mit Notstromaggregaten, Wasserpumpen oder Kettensägen und können so im Einsatz einen wichtigen Beitrag leisten.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock brachte es beim „Orden wider den tierischen Ernst“ im Februar zum Thema Frauen auf den Punkt: Keine Gesellschaft könne bestehen, wenn sie die Hälfte der Menschen ausschließe. THW-Vizepräsidentin Sabine Lackner sieht das ähnlich: „Wir brauchen die Parität, wir brauchen die Durchmischung. Unsere Gesellschaft lebt davon – und natürlich auch das THW. Als Bundesbehörde haben wir außerdem eine Vorbildfunktion.“ Insbesondere will Lackner die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und THW durch bessere Rahmenbedingungen fördern.

Diese Einstellung gab es nicht immer. In seiner 70-jährigen Geschichte hat sich das THW genauso gewandelt wie der Rest der bundesdeutschen Gesellschaft. Der Organisationsgründer und erste THW-Direktor, Otto Lummitzsch, hatte bereits 1955 Frauen explizit untersagt, sich im THW zu engagieren: „Die Verwendung von Frauen und Mädchen als Helferinnen im Einsatz ist grundsätzlich nicht vorgesehen.“ Ein klein wenig Weiblichkeit wurde dann doch gestattet: „Gegen die ehrenamtliche Mitarbeit von weiblichen Angehörigen der Helfer bei Büroarbeiten ist hingegen nichts einzuwenden“.

„ »Die Verwendung von Frauen und Mädchen als Helferinnen im Einsatz ist grundsätzlich nicht vorgesehen.« “ Der erste THW-Direktor, Otto Lummitzsch, im Jahre 1955

Erst Ende der 1960er Jahre durften Frauen in Einsätzen mitwirken, jedoch auch nur auf „typisch frauliche Tätigkeiten beschränkt […] mit leichter körperlicher Beanspruchung.“ Im Laufe der Jahre änderte sich das schrittweise. Klischees und starre Rollenbilder haben heute im THW längst keinen Platz mehr. Die Leitung in Bonn sieht das genauso, aber wie ist das vor Ort?

Ende der 1960er Jahre war Brigitte Kuhn, geborene Fochler, als erste Frau im THW Gronau. Gemäß der THW-Anweisung war sie als Schriftführerin tätig, fuhr aber gelegentlich auch den Jeep des Ortsverbandes. Drei Jahre dauerte diese Episode, dann zog sie mit ihrem Mann, der ebenfalls im THW war, beruflich bedingt um.

Sylvia Niehoff war in Gronau die Erste

Mitte der 80er Jahre trat Sylvia Niehoff als erstes von zwei Mädchen in die THW-Jugendgruppe ein – und ist bis heute aktiv. Sie war die Vorreiterin der heute im Einsatzgeschehen mitwirkenden Frauen. Sie ebnete den ihr nachfolgenden Frauen den Weg. Neben ihr gab es in den 90er und 2000er Jahren zwei weitere Helferinnen: Maria Kendzierski und Ute Bergmann waren Bestandteil des THW-Verpflegungstrupps und kümmerten sich um das leibliche Wohl ihrer Kameraden.

Sylvia Niehoff zog es mehr zur Technik: In der Bergungsgruppe arbeitete sie mit den schweren Geräten genauso, wie es die männlichen Kameraden taten. Später machte sie mit Unterstützung des Ortsverbandes den Lkw-Führerschein für die großen Einsatzfahrzeuge. Als Helfersprecherin hatte sie viele Jahre lang ein offenes Ohr für ihre Kameradinnen und Kameraden. Schließlich brachte sie es als erste Frau in Gronau bis zum Amt der stellvertretenden Ortsbeauftragten und führte den Ortsverband kommissarisch durch die ungewisse Anfangszeit der Corona-Pandemie.

In den vergangenen zehn Jahren stieg der Frauenanteil spürbar an

Erst Mitte der 90er Jahre kamen weitere Frauen zum Gronauer Ortsverband hinzu, die sämtliche Arbeiten der Einsatzgruppen ausführten. In den vergangenen zehn Jahren stieg der Frauenanteil spürbar an. Von den 91 Mitgliedern im THW Gronau sind aktuell 18 weiblich. Das bedeutet: Mit knapp 20 Prozent liegen sie deutlich über dem Bundesschnitt. In der Jugendgruppe stellen die sechs Mädchen sogar ein Drittel der Truppe.

Und wie ist die Situation heute? Dies als männlicher Autor ganz alleine zu beantworten, verbietet sich natürlich. Also ab zum THW und die Frauen gefragt!

Es ist ein Samstagnachmittag Ende Februar. Neun der Gronauer THW-Frauen haben sich versammelt, um in gemütlicher Runde Rede und Antwort zu stehen. Die Laune ist entspannt bis lustig. Im Verlauf ergeben sich offene Gespräche, in denen auch diskretere Themen angesprochen werden. Das Alter der aktiven THW-Frauen reicht von 19 bis hin zu 51 Jahren, mehrere sind schon seit Jahrzehnten dabei. Die Berufe sind THW-typisch breit gestreut: Industrie- und Bürokauffrauen, eine Tischlerin, eine angehende Pflegefachfrau, eine Elektronikerin und eine Rettungssanitäterin. Zwei der Frauen sind Mütter kleinerer Kinder. Auffälligerweise sind drei der Frauen mit Feuerwehrmännern liiert, zwei weitere mit THW-Helfern verheiratet. Man trifft seine Lebenspartner halt in der Organisation oder bei der Arbeit, das gilt wohl auch im THW.

Warum sie als Frauen überhaupt bei der Einsatzorganisation THW sind und welche Gründe es gab, sich hier zu engagieren, wird als erstes gefragt. Die Antworten ähneln sich verblüffend: „Ich wollte einen abwechslungsreichen Ausgleich zum Beruf haben.“ Oder: „Ich wollte Menschen helfen, etwas Sinnvolles tun.“ Zum THW gekommen sind sie meist über Bekannte oder Familienangehörige, die sie zu den ersten Dienstabenden mitgenommen haben. Eine unterhaltsame Ausnahme bildet Meike Kemper. Sie ist über eine verlorene Wette zum THW gekommen, wie sie unter Gelächter erzählt: „Die THW-Kameraden meines Bruders hatten mir erzählt, dass es für die Frauen im THW einen Rock zum Dienstanzug gibt. Das wollte ich nicht glauben und hatte gewettet. Es stimmte aber doch! Und so nahm ich am ersten Dienst beim THW teil.“ Heute ist die 30-Jährige als Helferin im Zugtrupp in der Einsatzleitung tätig.

„ »Es ist immer megaspannend und abwechslungsreich.« “ Jule Böing

Und warum sind sie geblieben? Jule Böing, mit 19 Jahren die Jüngste in der Runde, bringt es auf den Punkt: „Es ist immer megaspannend und abwechslungsreich. Die Gruppe ist einfach toll, jeder hat einen anderen Charakter, einen anderen Hintergrund, bringt etwas anderes mit. Es gibt alle Altersklassen von zwölf bis über 80 Jahre, alle Geschlechter und Berufe. Wir halten wie eine Familie zusammen und fahren sogar zusammen weg. Da wird es nie langweilig.“ Kemper freut sich jeden Freitag einfach „auf die Bande“ und das Miteinander, spricht vom „THW-Virus“. Die 25-jährige Ortsjugendleiterin Lisa Dierselhuis findet: „Der Haufen ist mir ans Herz gewachsen, als zweite Familie, ohne die man nicht mehr kann.“

Frauen im Katastrophenschutz sind tatsächlich alltäglich geworden. Sie wissen aber auch: Es gibt manchmal noch Vorurteile. Tischlerin Kira Meier, 26 Jahre, muss „gefühlt 20 Prozent mehr leisten als die Männer“, um akzeptiert zu werden. „Ich wurde schon von den Kerlen mit den Worten zur Seite geschoben: Lass mich mal machen, ich kann das besser.“ Sie setzte sich dann aber immer durch. Ihre Antwort in solchen Situationen: „Nee, ich krieg‘ das schon hin!“

„ »Der Haufen ist mir ans Herz gewachsen, als zweite Familie, ohne die man nicht mehr kann.« “ Lisa Dierselhuis

Daniela Niehoff (29), die als Gruppenführerin im Einsatz Verantwortung trägt, kennt das ebenfalls. Sie war direkt nach der Flutkatastrophe im Ahrtal mit ihrer Gruppe mitten im Geschehen des Einsatzes und packte mit an. Sie möchte als Frau keine Quote erfüllen, sondern den Job als Führungskraft haben – weil sie es kann. „Ich glaube, dass das in Gronau gar kein Problem mehr ist, weil alle an uns Frauen gewöhnt sind und uns von Anfang an kennen“, berichtet sie und fügt hinzu: „Bei neuen Männern in der Truppe muss man sich aber gelegentlich erst beweisen.“ Danach gebe es aber keine Diskussionen mehr: „Wenn, dann verhalten sich die Männer uns Frauen gegenüber eher aus Unwissenheit als aus Absicht so.“

Auch Sylvia Niehoff kennt diese Probleme aus der Vergangenheit sehr gut, beobachtete auch eine deutliche Verbesserung über die Zeit. „In den 90ern hat mich der Ortsverband Gronau ermuntert, den Lkw-Führerschein zu machen. Jahre später fuhr ich einmal einen Lkw bei einer THW-Prüfung.“ Ein älterer externer Prüfer war völlig baff und fragte: „Was will die denn im Lkw? Die gehört doch hinter den Herd!“ Die Männer aus Gronau standen aber hinter Niehoff und sorgten dafür, dass sie auch wirklich den Lkw weiterfuhr. „Die Kameraden haben dem Prüfer den Zahn ganz schnell gezogen“, schmunzelt sie.

Je mehr Frauen zum Gronauer THW kamen, desto positiver änderte sich für sie ihre Position, desto normaler wurde es. Gruppenführerin Daniela Niehoff stellt fest: „Heute werden wir wirklich gefördert und gefordert. Die Ausbildung zur Atemschutzgeräteträgerin mit Pressluftflasche auf dem Rücken ist inzwischen für uns Frauen völlig normal. Wir haben Führungsverantwortung und gehen auf sämtliche Lehrgänge.“ Die gesamte Frauenrunde betont mehrfach, dass die Situation in Gronau wirklich außergewöhnlich gut ist und Frauen gleichberechtigt sind. Dass etliche der Frauen bereits über zehn bis gut 30 Jahre dabei sind, scheint das zu bestätigen.

Geringere Größe ist manchmal Vorteil der Frauen

Was ist denn der wirkliche Unterschied zwischen Frauen und Männern, speziell im THW? Die meist geringere Körpergröße ist nach Daniela Niehoffs Worten ein Vorteil der Frauen: „Wir haben eine Menge Jungs, die mit ihrer Kraft zwar gut anpacken können, die passen aber nicht durch einen kleinen Mauerdurchbruch. Da sind Jule oder Kira mit ihren nicht mal 1,70 Metern Körpergröße viel besser geeignet.“

Die Frage nach der Toilette ist für die Frauen ein etwas größeres Problem als für die Männer. Meike Kemper kann davon berichten: „Das hatten wir Montag noch beim Einsatz im Wald. Ich kann mich nicht einfach mal schnell an einen Baum stellen wie die Männer. Wir müssen immer daran denken, dass man bereits im Vorfeld zur Toilette geht.“ Ihre Kameradinnen stimmen zu: „Die Frauen müssen viel mehr mitplanen und Gelegenheiten nutzen, wo die Herren vielleicht viel unbedarfter losrennen.“

Auch die klobige Einsatzkleidung ist noch nicht perfekt. Sie ist doch eher auf männliche Proportionen zugeschnitten. Da hilft auch der erwähnte Rock des formellen Dienstanzugs nicht. Der wird im Einsatz nicht getragen. Inzwischen aber geht auch hier das THW mit der Zeit: Noch in diesem Jahr soll eine neue Einsatzkleidung ausgeliefert werden, bei der auch Frauen hinsichtlich Design und Körperstatur berücksichtigt sind.

Nicht nur im THW gibt es die beschriebenen Veränderungen. Auch die Feuerwehr hat einen ähnlichen Wandel mitgemacht. Feuerwehrfrauen sind alles andere als eine Seltenheit, auch nicht in Gronau. So verwundert es nicht, dass die Frauen beider Organisationen engen Kontakt halten. Im vergangenen Jahr nahm in Gronau zum sechsten Mal ein gemischtes Team aus THW und Feuerwehr am Feuerwehrleistungsnachweis teil – eine deutschlandweite Einmaligkeit. Und zum ersten Mal gab es sogar ein Feuerwehr-THW-Frauenteam bei der kreisweiten Veranstaltung in Heek. Die Frauen hatten den Humor auf ihrer Seite und waren augenzwinkernd in T-Shirts mit der pinkfarbenen Aufschrift „Eigentlich ist das gar nicht so schwer“ gestartet. So mancher Mann staunte nicht schlecht. Von den allermeisten Zuschauern wurden die Teilnehmerinnen frenetisch bejubelt, als sie den Herren der Schöpfung zeigten, was sie können. Eine gute Platzierung im Mittelfeld konnte sich sehen lassen, zumal den THW-Damen die Feuerwehrarbeiten großteils neu waren.

Lisa Dierselhuis erläutert die Motivation zu dieser Aktion: „Wir wollten vor den Hunderten Zuschauern ein Zeichen setzen und zum Mitmachen in Feuerwehr oder THW ermutigen: Frauen, das könnt ihr auch! Versteckt euch nicht!“ Mit dieser Einstellung scheinen die Frauen vom Zivil- und Katastrophenschutz eine etwas emanzipiertere Zukunft zu schaffen. Den Mädchen der Jugendgruppe haben sie den Weg weiter geebnet: Sie können nun ihre eigenen Spuren hinterlassen.