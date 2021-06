Märchenhaft!

„Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!“, heißt es im Märchen der Brüder Grimm. Rapunzels Haare sind so lang und kräftig, dass ein Prinz an ihnen bis hinauf in ein Turmzimmer klettern kann. Zugegeben: Ganz so lang waren die Haare von Carla Rothers nicht. Die Achtjährige ist ja auch keine Märchenfigur, sondern echt. Dennoch hat sie etwas Märchenhaftes getan. Als gute Fee sozusagen. Sie hat nämlich ihr Haar gespendet.

Viel zu schade für die Biotonne

Zwei Jahre lang hatte die Eper Schülerin ihre blonden Haare wachsen lassen. Bis sie ihr tief auf den Rücken fielen. Jetzt war es an der Zeit, sich von der blonden Pracht zu trennen. Aber was tun damit? Einfach in den Biomüll werfen? Viel zu schade! Carla erfuhr von ihren Eltern, dass es möglich ist, mit den Haaren etwas Gutes zu tun. Also fuhr sie zum Friseursalon von Michael Wesker, um ihre Haare zu spenden. „Conny hat mir den Zopf dann abgeschnitten“, sagt sie.

Aber Haare spenden? Wer nimmt denn gebrauchte Haare? Nun: Der Bundesverband der Zweithaarspezialisten (BVZ) tut das. Wie es der Zufall will, ist André Wesker, Michaels Bruder und Inhaber des Perückenfachgeschäfts Hoge Haarberatung in Münster, Vorstandsmitglied in dem Verband. Er nahm Carlas Zopf persönlich entgegen.

Haare werden versteigert

Der BVZ versteigert regelmäßig die gespendeten Haare, aus denen Perücken und Haarteile gefertigt werden. Der Erlös der Versteigerung geht an gemeinnützige Organisationen. Bei der letzten Aktion, bei der rund 225 Kilo Haare versteigert wurden, kamen 75 000 Euro zusammen, die an an den Verein „Achse“ gingen. Der Verein unterstützt Menschen mit seltenen chronischen Krankheiten.

Allerdings hilft nicht jede Locke, die der Schere zum Opfer fällt: Das Haar muss mindestens 30 Zentimeter lang sein, um verarbeitet werden zu können. Es darf nicht chemisch behandelt sein und sollte – am besten als Zopf – im Ansatz und an den Spitzen fest zusammengebunden sein. Genaues steht auf der Internetseite bvz-rapunzel.de. Man kann die Haar direkt zur BVZ-Geschäftsstelle schicken. „Wer das nicht möchte, kann seinen Zopf auch im Salon Wesker in Epe und Schöppingen oder am Standort der Hoge Haarbearbeitung in Münster abgeben“, sagt André Wesker.

Perücken für Menschen, die wegen einer Krankheit keine Haare mehr haben

Bei den Brüdern Wesker sind bereits wieder zahlreiche Zöpfe und lange Haarstränge eingetroffen – in allen Farben – von blond über braun und rot bis schwarz. Die daraus gefertigten Haarteile und Perücken werden oft von Menschen getragen, die wegen einer Krankheit keine eigenen Haare mehr haben – und denen der Naturhaarersatz ein Stück Lebensfreude zurückbringt. Insofern zählt ein geschenkter Haarzopf in der Gute-Tat-Statistik doppelt. Das ist fast so, als wenn Wünsche wahr werden. Wie im Märchen.