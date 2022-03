Mark Forster freut sich auf Gronau

Gronau

Mark Forster gilt als einer der populärsten Sänger und Songwriter Deutschlands. Er wird am 26. August (Freitag) in Gronau Station machen. Auf dem Gelände vor der Bürgerhalle wird er seine Hits und Kultsongs präsentieren. Die Veranstalter planen zusätzlich am Tag darauf eine Veranstaltung in Partyform mit Live-Künstlern und Tribute-Bands.