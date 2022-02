Markt vorerst nicht auf der Neustraße

Der Mittwochsmarkt in Gronau wird auf absehbare Zeit wohl nicht stattfinden. Bis auf den Imbissstand von Fleischerei Burchert, der auch künftig in der Innenstadt seine Spezialitäten anbietet, haben sich die Beschicker selbst oder über Dritte abgemeldet, eine Händlerin ist erkrankt. „Wir werden auf unseren Werbebannern für den Wochenmarkt den Mittwoch vorerst streichen“, kündigte Stadtsprecherin Gabi Könemann am Donnerstag nach einem Gespräch mit Vertretern des Ordnungsamts und des Stadtmarketings an.

