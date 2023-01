Marktsituation zeitigt Folgen

Die Alfred Reimer GmbH aus Gronau, Fachunternehmen für die Fertigung von Hochpräzisionsteilen, hat beim zuständigen Amtsgericht in Münster aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht hat diesem entsprochen und die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet.

„Die Alfred Reimer GmbH nutzt dabei die geltenden gesetzlichen Möglichkeiten, die zur Restrukturierung und Sanierung erforderlichen Maßnahmen gezielt in eigener Verantwortung zu erarbeiten und kurzfristig umzusetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung hierzu. Durch die nun vorliegende gerichtliche Anordnung verbleibt die Leitung des Unternehmens auch weiterhin in den Händen der Geschäftsführung. „Sie bleibt umfassend weisungs- und handlungsbefugt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die angespannte Markt- und Wettbewerbssituation, nicht zuletzt begründet durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die damit verbundenen massiven Kostensteigerungen in unterschiedlichen Bereichen, habe deutliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Darüber hinaus hätten unvorhersehbare Einschnitte auf der Auftragsseite die Geschäftsentwicklung in der jüngsten Vergangenheit stark beeinträchtigt, heißt es weiter.

„Wir haben uns daher aktiv für diesen Weg entscheiden, um erforderliche Sanierungsmaßnahmen im Unternehmen umzusetzen“, sagt Monika Zellmann, die die Alfred Reimer GmbH zusammen mit ihrem Bruder Rainer Reimer führt. Im Rahmen der Eigenverwaltung soll jetzt der langfristige Fortbestand im Interesse von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten sichergestellt werden. Dazu wurden bereits erste Sanierungsideen erarbeitet, die in den nächsten Wochen und Monaten im Detail weiter ausgearbeitet werden.

Der Geschäftsbetrieb der Alfred Reimer GmbH wird derweil vollumfänglich fortgeführt. „Allen unseren Geschäftspartnern stehen wir weiterhin zur Verfügung. Produktion, Termin- und Liefertreue sind auch weiterhin gewährleistet“, ergänzt Geschäftsführer Rainer Reimer.

Um der Komplexität und den rechtlichen Anforderungen eines Eigenverwaltungsverfahrens gerecht zu werden, wird die Alfred Reimer GmbH jetzt von Rechtsanwalt Markus Freitag von der überregional tätigen Kanzlei Andres Partner unterstützt. Zusammen mit seinem Team hat der Restrukturierungsexperte und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Unternehmen erfolgreich bei ihren Sanierungen unterstützt.

Bei seinem Vorhaben wird laut Pressenotiz das Unternehmen auch durch die gerichtlich bestellte vorläufige Sachwalterin, die sanierungserfahrene Rechtsanwältin Dr. Ria Brüninghoff aus der Kanzlei Pluta Rechtsanwalts GmbH begleitet. Ihre Aufgabe ist es, das Unternehmen im gesamten Verfahren zu überwachen und die Interessen aller Gläubiger zu wahren.

Die insgesamt 36 Gronauer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Löhne und Gehälter für drei Monate durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert sind, wurden in Gronau von der Geschäftsführung sowie dem Restrukturierungsbevollmächtigten Markus Freitag über die aktuelle Situation und das weitere Vorgehen informiert.

Die Alfred Reimer GmbH wurde 1983 von Alfred Reimer gegründet und hat sich auf die Fertigung von Hochpräzisionsteilen für die europäische Hightech-Industrie spezialisiert. Sie ist dabei im Bereich Metall- und Maschinenbau, insbesondere in der Zerspanungstechnik, unter Einsatz modernster CNC-Maschinen tätig.

2008 hat sich der Firmengründer aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen und das Unternehmen in die Hände seiner Kinder, der jetzigen Geschäftsführer Monika Zellmann und Rainer Reimer, übergeben. Das Geschwisterpaar führt das Unternehmen somit in der zweiten Generation.