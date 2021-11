Marlies und Herbert Eisenbeis feiern Diamantene Hochzeit

Er kommt aus dem Saarland, sie aus Dortmund. Irgendwann landeten sie in Gronau. Hier feiern sie am Donnerstag ein besonderes Jubiläum.

Viele Zufälle haben die Dortmunderin Marlies und den Saarländer Herbert zusammen und vor Jahren nach Gronau gebracht. Heute sind Marlies und Herbert Eisenbeis 60 Jahre verheiratet. Feiern wollen sie ihr Diamantenes Ehejubiläum im kleinen Kreis.

Mit 19 Jahren hatte Herbert Eisenbeis mit einem Freund dem saarländischen St. Wendel den Rücken gekehrt. „Ich hatte keine Eltern mehr, es gab dort keine Arbeit, also sind wir mit dem Fahrrad über Luxemburg Richtung Ruhrgebiet gefahren“, erzählt der Jubilar. In Dortmund wohnte er dann zur Untermiete bei einer Frau, deren Freundin die Mutter von Marlies war. So lernten die jungen Leute sich bei einem Kaffeekränzchen der Freundinnen kennen.

Heute vor 60 Jahren fand sowohl die standesamtliche als auch die kirchliche Trauung der beiden in Dortmund statt. Herbert Eisenbeis arbeitete als Schachtmeister und seine Frau Marlies als Bürokauffrau, zuletzt in einem Buchverlag.

Der einzige Sohn der beiden ist als ganz junger Erwachsener bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Fürs Wochenende und für Kurzurlaube hatte das Ehepaar Eisenbeis schon früh einen Mobilheimplatz am Drilandsee. Als beide Rentner waren, sind sie ganz nach Gronau übergesiedelt und haben sich ein Nurdachhaus mit großem Garten am Drilandsee gekauft.

Seit Jahren spielt Sport im Leben der beiden eine große Rolle. So fahren sie gern Fahrrad. Herbert Eisenbeis hat sogar eine eigene kleine „Muckibude“ im Garten. Er joggt regelmäßig und vor einiger Zeit war er der älteste Sportabzeichenabsolvent in Gronau. Marlies Eisenbeis geht gern schwimmen und ist außerdem bei den KFD-Frauen von St. Josef vertreten.