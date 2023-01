Marschmusik, Bigband-Sound und Polkas beim Neujahrskonzert

Gronau

Musik liegt in der Luft: Kaum sind die Weihnachtslieder verklungen, startet der Evangelische Posaunenchor von 1886 mit seinem Neujahrskonzert in das Jahr 2023. Anders als in den vergangenen Jahren erklingt der musikalische Reigen im Gasthof Driland, Gildehauser Straße 350 in Gronau. Beginn ist am 22. Januar (Sonntag) um 15 Uhr.