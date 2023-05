Martha Tesker pflegt ein grünes, idyllisches Kleinod

Vor wenigen Jahren hat Martha Tesker begonnen, das kleine Waldstück am Hof Rüenberg auf Vordermann zu bringen. Dazu setzt sie einzelne Pflanzen ein und kümmert sich täglich um deren Wohlergehen. Mit Harke und Schaufel in der Hand hat die bald 90-Jährige eine Aufgabe, die ihr guttut.

Wo früher Brennnesselpflanzen und wilde Brombeersträucher wucherten, glänzt heute ein kleines Kleinod. Martha Tesker hat sich eine Aufgabe gegeben, die ihre Mitmenschen erfreut. Die bald 90-Jährige hat ein kleines Waldstück am Hagelsweg nahe dem Reiterhof Rüenberg und der Zufahrt zum Campingplatz am Drilandsee mit viel Liebe und Leidenschaft in ein Blumen- und Pflanzenmeer verwandelt.