Martin Burg überschreitet Grenzen

„Wenn ich das mal wüsste.“ Brückenmann reibt sich die schmerzenden Handgelenke. „Er hat mich letzte Nacht abgefangen. Ich war mit unserem Organisten beim Quiz im ,Lämpken‘ gewesen. Wir hatten uns gerade voneinander verabschiedet, als Burg auftauchte. Er behauptete, er habe irgendeinen Krach in der Kirche gehört und wollte, dass wir nachsehen. Also bin ich arglos mit ihm mitgegangen. Durch die Sakristei in den Altarraum. Und da ist Burg – ich kann es nicht anders sagen – durchgedreht. Ich solle keinen Widerstand leisten, weil er mich jetzt entführen wolle. Dann wollte er sich wohl auf mich stürzen – aber ich habe ihm einen Kerzenständer auf die Birne gehauen. Doch es hat nichts genutzt. Er hat mich überwältigen können und mich bedroht, gesagt er habe eine Waffe. Und dann musste ich hier in den Turm klettern. Ich habe in Höhe der Geläutklappen noch ganz laut geschrien, doch es war ja mitten in der Nacht – es hat mich keiner gehört“, sprudelt es aus dem Pfarrer heraus. – „Doch, einer hat es gehört“, sagt Jörgens. „Udo Rindenzwerg . . .“ – „Echt? Auf jeden Fall hat Burg mich dann hier festgebunden und geknebelt. Sagt mal, hat einer von euch was zu trinken? Ich krieg’ langsam Durst . . .“ – „Wir haben ein Problem: Die Leiter nach unten ist weg. Wir müssen warten, bis die Feuerwehr uns rettet.“ In dem Moment hören sie das Tatütata, mit der die Retter nahen. Vorneweg – natürlich – Heinrich Burkane und Martin Bültenmann, die im Sauseschritt die Wendeltreppe erklimmen. „Ei, ei, ei“, sagt Bültenmann, als er das Problem sieht. „Die Leiter ist hin. Und mit unserer Drehleiter kommen wir von außen nicht an die Fenster im Turm heran. Was machen wir da?“ Er kratzt sich am Kopf. Burkane hat die rettende Idee: „Wir holen das Sprungkissen. Da können sie bequem hereinplumpsen. Sind doch nur ein paar Meter . . .“ Gesagt, getan. Nach kurzem Fall haben die Kommissare, der Küster und der Pfarrer wieder sicheren Boden unter den Füßen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch