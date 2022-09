Martin Schreiber ist Stadtkaiser

Es war Corona geschuldet, dass die Amtszeit des Kaiserpaars Bernhard Ströing und Astrid Benning-Meyer sieben lange Jahre währte. Doch am Wochenende wurden sie in ihrer Regentschaft abgelöst. Das neue Kaiserpaar kommt aus dem Buterland.

Was für ein grandioses Ereignis! Beifall, Jubel, Gesang brach aus, nachdem Martin Schreiber, amtierender Schützenkönig in Buterland-Beckerhook, nach stundenlangem Ausschießen mit dem 243. Schuss um 18.37 Uhr den Vogel von der Stange holte. Damit war er mit einem Mal der fünfte Stadtschützenkaiser von Gronau – und konnte in den ersten Minuten darauf sein Glück kaum fassen. Die Zahl 81 ist des Kaisers Glückszahl, denn mit dieser Startnummer holte Schreiber im dritten der alphabetisch geführten Durchgänge den Vogel von der Stange.