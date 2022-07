Martin Schreiber neue Majestät

Gronau

Petrus meinte es gut mit den Aktiven des Schützenvereins Buterland-Beckerhook. Zu gut! Bei 34 Grad im Schatten entwickelte sich das diesjährige Königsschießen am Ende zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. Hunderte von Besuchern hatten sich am Nachmittag auf dem Schützenplatz an der Buterlandstraße unter der Vogelstange eingefunden, um live mitzuerleben, wer die Nachfolge von Michael Albers und Hanna Lübbers antreten würde.

Von Angelika Hoof