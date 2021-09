Masken aus heimischer Produktion

Gronau

Rund eine Million medizinische Gesichtsmasken können täglich bei der Firma Mondi in Gronau produziert werden. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) war am Freitag zu Gast in dem Unternehmen in seinem Heimatwahlkreis und erhielt einen Einblick in die Produktion.

Von Guido Kratzke