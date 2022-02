Mehr als ein Bauwerk

Gronau

Der Evangelischen Kirchengemeinde in Gronau steht ein besonderer „Geburtstag“ ins Haus: 125 Jahre Evangelische Stadtkirche. Kein Scherz: Am 1. April 1897 wurde die Kirche mit einem feierlichen Gottesdienst eröffnet. Das Jubiläum soll in diesem Jahr vom 1. April bis zum Reformationstag gefeiert werden – coronabedingt aber mit angezogener Handbremse.

Von Martin Borck