Mehr als ein Kino

Freigelegte Rohre ragen aus dem Schutt, der den Boden bedeckt. Kabel hängen von der Decke. Zwei Baustellenstrahler beleuchten das, was mal der große Saal des Gronauer Kinos war. Schubkarren stehen da, wo mal Kinositze waren.

„In den 1930er-Jahren waren es 518 Plätze in diesem Saal, wenn wir mit der Renovierung fertig sind, sind es noch 176“, sagt Dominik Paffrath. Damit macht der Kinobesitzer und -betreiber deutlich, in welche Richtung die Reise geht. Alle sieben Säle, die es nach der Sanierung im Cinetech geben wird, sollen Premium-Säle werden. „Großer Reihenabstand, bequeme Sessel, Dolby Atoms und 4 K-Projektion“, listet Paffrath auf, was darunter zu verstehen ist.