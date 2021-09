Christophe König wird in der St.-Agatha-Kirche an der Orgel zum C-Kirchenmusiker ausgebildet

Die Orgel ist für ihn mehr als irgendein Instrument: „Darauf wird die Gemeinde beim Gesang begleitet, beim Gesang zu Gott.“ Selbst die Orgel spielen zu dürfen, ist für Christophe König, der aus einer sehr religiösen Familie stammt, eine besondere Aufgabe, fast eine Ehre. Um seine Leidenschaft zu professionalisieren, macht der junge Mann aus Epe seit dem vergangenen Jahr eine zweijährige C-Ausbildung zum Kirchenmusiker.

Nebenberuflicher Dienst

Diese bietet das Bistum Münster jährlich an. Sie befähigt die Teilnehmer zum nebenberuflichen Dienst als Organist und Chorleiter. Im kommenden Kursus, der in Münster und Xanten im November beginnt, sind noch Plätze frei.

Orgeln faszinieren Christophe König schon lange. In jeder Kirche, die die Familie auch während ihrer Zeit in Frankreich besichtigt hat, richtete der 18-Jährige immer sein Augenmerk auf die Königin der Instrumente. Irgendwann war der Wunsch, selbst Manuale und Pedal bedienen zu können, so groß, dass der Abiturient beim früheren Organisten der Pfarrei St. Agatha nach Orgelunterricht fragte. Durch ihn wurde Christophe König auf den Kirchenmusiker-Kursus aufmerksam. Dafür fährt er regelmäßig nach Münster.

Der theoretische Part der Ausbildung findet freitagabends dreieinhalb Stunden lang in der Kirchenmusikschule statt. Neben Literaturspiel, Chorleitung, Gesang und Tonsatz/Gehörbildung trainieren die Schülerinnen und Schüler ihr Sprechen und Singen und lernen wichtige Ereignisse aus der Musikgeschichte sowie allgemeine Details zum Orgelbau.

Vor acht Jahren angefangen

Praktisch wird es für den Nachwuchsorganisten, der vor acht Jahren bereits mit dem Klavierspiel begonnen hat, beim wöchentlichen Orgelunterricht mit Kirchenmusiker Martin Geiselhart in der St.-Agatha-Kirche. Wenn er im kommenden Frühjahr sein Abitur am Werner-von-Siemens-Gymnasium in der Tasche hat, möchte König Psychologie oder Literatur studieren. „Ich habe zwischendurch aber auch schon mal überlegt, die Kirchenmusik zu meinem Hauptberuf zu machen.“ Noch hat der 18-Jährige ein bisschen Zeit, zu überlegen, wo die Reise nach der Schulzeit hingegen soll. Fest steht für ihn jedoch, dass er das Orgelspielen auf jeden Fall als Nebentätigkeit weitermachen möchte. Nebentätigkeit – das ist König wichtig – solle keineswegs missverstanden werden: „Für mich ist dies mehr als ein Job.“