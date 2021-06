Mehr als nur finanzielle Förderung

Darum sei auch schon geraume Zeit über eine Förderrichtlinie nachgedacht worden, die Ärzten die ersten Schritte bei der Neugründung erleichtern soll. Dass das nicht von heute auf morgen umsetzbar ist, liegt auf der Hand. Doch mit Dr. Spiridons Gronauer Praxisgründung nimmt das Thema Fahrt auf. Cichon: „Sie war der Auslöser dafür.“ Nicht jeder sei von Anfang an überzeugt gewesen von der Idee, so Sandra Cichon. „Eine Förderung wurde auch durchaus kritisch hinterfragt.“

Inzwischen aber hat der Vorschlag der Verwaltung, ansiedlungswilligen Ärzten mit einer Finanzspritze den Start in Gronau zu erleichtern, die ersten politischen Hürden genommen. Der Sozialausschuss ging sogar über die von der Stadt vorgeschlagene, einmalige Fördersumme von jeweils 7500 Euro hinaus: Der Vorschlag, der in der weiteren Beratung auch vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen wurde, lautet auf 10 000 Euro (WN berichteten).

Stimmt der Rat in seiner nächsten Sitzung zu, werden also Ärzte, die sich niederlassen wollen, nicht nur mit Rat und Tat begleitet, sondern auch finanziell unterstützt. Das Ganze könne mit einem formlosen Antrag passieren, erklärt Cichon auf Anfrage. Es werde dann ein Vertrag geschlossen, bei dem sich der jeweilige Arzt verpflichtet, die Praxis mindestens fünf Jahre offen zu halten. „Andernfalls muss er die Förderung zurückgeben.“

Die Fördergelder sind nicht zweckgebunden. Ob ein Mediziner also in EDV, Mobiliar oder medizinisches Gerät investiert, bleibt ihm überlassen. Sie habe Dr. Spiridon auch einen persönlichen Besuch abgestattet und sie mit einem Blumenstrauß begrüßt. „Wir möchten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, so Cichon.

So geht mit der finanziellen Förderung auch eine Begleitung bei den ersten Schritten in der womöglich fremden Stadt einher. Das erlebt zurzeit Dr. Spiridon. „Die Einbindung ins Netzwerk läuft“, so Cichon. Sie werde in Arbeitsgruppen eingeladen. Ein Weiterbildungsverbund sei angedacht.

„Wir freuen uns sehr, dass Frau Dr. Spiridon offenbar so gut angekommen ist“, erklärt die Erste Beigeordnete. „Wir sehen uns da auf dem richtigen Weg.“