Mehr als Tropfen auf dem heißen Stein

Epe

Entwicklungshilfe ist ein ständiger Kampf gegen Rückschläge. Umso größer ist die Genugtuung, Siege in diesem Streit zu erringen. Beispiel Brasilien. Die Situation dort ist besorgniserregend: 150 000 Tote hat die Coronapandemie gefordert, umgerechnet 72 Tote pro 100 000 Einwohner. Mit der Pandemie stieg die Arbeitslosigkeit – und in den ärmsten Gesellschaftsschichten kehrte der Hunger zurück. Maria Detert aus Epe, die seit über 30 Jahren in Hilfsprojekte involviert ist, kennt die Lage in dem südamerikanischen Land. Auch wenn sie derzeit in Epe weilt, steht sie in ständigem Kontakt zu den Projekten im Verbund Solivida, zu denen die Assoziation „Educacao e Meio Ambiente“ (EMA) und „Cooperativa Terra e vida“ (CTV) gehören. Dort wird Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Unterstützt unter anderem vom Brasilienkreis der Pfarrgemeinde St. Agatha Epe.

Martin Borck