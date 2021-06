Mehr Anmeldungen als Plätze

An der Fridtjof-Nansen-Realschule sind für das Schuljahr 2021/22 38 Kinder angemeldet worden, die keinen Platz bekommen haben. Schulleiterin Andrea Preuß berichtet von Gesprächen mit enttäuschten und auch wütenden Eltern – wofür sie Verständnis hat, wie sie im Gespräch mit den WN betont. „Es ist wichtig, dass Eltern die Schule wählen können, die nach ihrer Meinung die richtige für ihr Kind ist“, sagt sie. Hier sieht sie auch die Stadt in der Pflicht: „Der Schulträger muss den Wünschen der Eltern entgegenkommen.“

Eltern sind frustriert

Einige Eltern hätten sich einen rechtlichen Beistand gesucht, Widerspruch gegen die Ablehnung eingelegt. Einem Widerspruch habe sie inzwischen stattgegeben. Die Widersprüche der Gronauer Eltern beschäftigen zurzeit auch die Bezirksregierung Münster (siehe Info-Kasten). Auch ihn hätten verzweifelte Eltern angesprochen, berichtet Bernhard Greitenevert (CDU).

Neben der Entscheidung für die Schulform Realschule habe für die Eltern auch die bewusste Entscheidung für eine Halbtagsschule eine Rolle gespielt. „Sie wollen ihre Kinder gerne mittags zu Hause haben und mit einem selbst gekochten Mittagessen versorgen.“ Der Christdemokrat hadert mit der Entscheidung der Bezirksregierung Münster, die Fridtjof-Nansen-Realschule auf drei Züge zu deckeln. „Als die Gesamtschulen gegründet wurden, hieß es von der Bezirksregierung, die Realschule müsse gedeckelt werden. Aber es hieß auch, dass es einen vierten Zug geben wird, wenn über drei Jahre hinweg entsprechend viele Kinder an der Realschule angemeldet werden.“

„ »Für die Fridtjof-Nansen-Realschule ist ein vierzügiger Ausbau geplant.« “ Sandra Cichon, Erste Beigeordnete

Nicht die Vierzügigkeit, aber die Einrichtung einer Mehrklasse hat die Stadt Gronau als Schulträger bei der Bezirksregierung beantragt. Dies hat sie auch schon im vergangenen Jahr getan, als 23 Schülerinnen und Schüler an der Fridtjof-Nansen-Realschule keinen Platz bekommen haben. Andrea Preuß reicht das nicht, denn dabei handle es sich lediglich um das Bemühen, eine Ausnahme von der Regel zu erreichen. Die Schulleiterin erwartet von der Stadt und auch von der Lokalpolitik eine grundsätzliche Lösung des Problems.

Dass ihre Schule in Zukunft wachsen wird, ist im Rahmen der Schulentwicklungsplanung vorgesehen.

„Für die Fridtjof-Nansen-Realschule ist ein vierzügiger Ausbau geplant“, sagt Sandra Cichon, Erste Beigeordnete der Stadt. Diese Planung ist aber keine Reaktion auf die aktuelle Situation, sonder auf steigende Kinderzahlen in der Dinkelstadt. Deshalb müssen Kindertagesbetreuung, Grund- und weiterführenden Schulen ausgebaut werden.

Die Sicht der Bezirksregierung

Zur Situation der Fridtjof-Nansen-Realschule hat WN-Redakteur Frank Zimmermann bei der Bezirksregierung in Münster nachgefragt. Ulla Lütkehermölle von der Pressestelle der Bezirksregierung hat daraufhin folgende Antworten zusammengetragen:

Wann und warum hat die Bezirksregierung die Bildung einer Mehrklasse an der Fridtjof-Nansen-Realschule abgelehnt?

Ulla Lütkehermölle: Mit Schreiben vom 29. März 2021 hat die Bezirksregierung Münster der Stadt Gronau die Bildung einer zusätzlichen Eingangsklasse an der Fridtjof-Nansen-Realschule nicht genehmigt. Die Begründung der Ablehnung zur Bildung einer Mehrklasse an der Realschule liegt in der Unterschreitung der Mindestgröße der Euregio-Gesamtschule in Gronau-Epe und der noch zur Verfügung stehenden Platzangebote an der Gesamtschule Laubstiege in Gronau-Stadt.

Ist es richtig, dass die Schule mit der Gründung der Gesamtschulen (bzw. damals der Sekundarschule) für zunächst drei Jahre auf drei Züge gedeckelt werden sollte?

Lütkehermölle: Eine Deckelung der Zügigkeit der Realschule bei Gründung der Gesamtschule/Sekundarschule ist bei der Bezirksregierung Münster nicht aktenkundig. Die Schule ist dreizügig genehmigt und konnte in 2018/19 eine Mehrklasse bilden.Wie viele Widersprüche Gronauer Eltern liegen bei der Bezirksregierung vor?Lütkehermölle: Insgesamt sechs Widersprüche gegen die ablehnenden Aufnahmebescheide der Fridtjof-Nansen-Realschule sind am 18. Mai 2021 bei der Bezirksregierung Münster eingegangen und werden bearbeitet. Einem Widerspruchsbescheid konnte die Schule inzwischen abhelfen.

Spielt der Wunsch der Eltern nach einer Halbtagsbeschulung für ihre Kinder eine Rolle?

Lütkehermölle: Die Begründung, dass Eltern sich bewusst für eine Halbtagsschule und nicht für eine Ganztagsschule entschieden haben, spielt bei der Bewertung des Widerspruchs keine Rolle.

Wie geht es für die betroffenen Familien jetzt weiter?

Lütkehermölle: Es ist ratsam, dass Eltern ihr Kind an einer anderen Schule anmelden. Eine Anmeldung an einer anderen Schule hat keine Auswirkungen auf die Widerspruchsentscheidung. Eine Entscheidung durch die Bezirksregierung Münster wird spätestens bis zum Anfang der Sommerferien erfolgen.