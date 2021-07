Mehrheit gegen Anbau an Deilmann-Bau

Das Rathaus und seine verschiedenen Erweiterungs- bzw. Standortvarianten erregt weiterhin die politischen Gemüter. So ist immer noch nicht klar, wie viele Arbeitsplätze nach der Sanierung des Deilmann-Gebäudes dort untergebracht werden können. Davon hängt aber ab, ob überhaupt ein „vierter Standort“ am Kurt-Schumacher-Platz erforderlich ist. Und welche Auswirkungen haben Homeoffice und Trolley-Arbeitsplätze auf die Zahl der künftigen Arbeitsplätze in der Verwaltung?

„Da kann man viel einsparen“, so Stephan Strestik (Pro Bürgerschaft/Piraten) am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss. Er kritisierte, dass die Stadt auf dem Stand von 2016 sei. Das wies Bürgermeister Doetkotte zurück: „Wir befassen uns mit modernen Arbeitsplätzen, haben uns erst kürzlich bei Hoff informiert. Aber es sind noch Fragen offen: Wie wird die Quote sein? Wie oft sind Treffen im Team erforderlich? Wir haben zu Beginn der Coronakrise schnell reagiert und 90 Tele-Arbeitsplätze in kurzer Zeit eingerichtet.“

Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick ergänzte, dass der Personalrat zustimmen müsse und Datenschutzvorgaben auch im Homeoffice beachtet werden müssten.

Erich Schwartze (fraktionslos) monierte, dass die Aussagen zu eventuellen Anbauten an das Deilmann-Gebäude nicht stimmten. „Hier wurde gesagt, dass sei aus urheberrechtlichen Gründen nicht möglich. Das Gegenteil ist wahr.“ Deilmann habe in seinen Plänen von 1971 selbst ein ganzes Ensemble geplant. Davon, dass der Umgebungsschutz gewährleistet werden müsse, wie der Landschaftsverband fordere, stehe nichts im Vertrag. Schwartze stellte den Antrag, die Anbaumöglichkeiten, die sich aus den Deilmann-Plänen ergeben, im nächsten Bau- und Planungsausschuss vorzustellen. Zu dieser Sitzung sei auch ein Vertreter des LWL einzuladen. Der Ausschuss solle den Sachverhalt beschlussreif aufarbeiten, damit der Rat entscheiden könne, ob ein Antrag auf Erweiterung des Rathauses auf Basis der Deilmann-Entwürfe gestellt werden könne.

Der Stadtbaurat verwies darauf, dass der Deilmann-Bau nicht an der Stelle stehe, wie er ursprünglich geplant war und es schon von daher keine Anbauten gegeben habe. Jetzt sei das Gebäude als Solitär qualifiziert und müsse freigestellt bleiben. Zudem würde ein Anbau einen Architektenentwurf notwendig machen – was eine Verfahrensverzögerung von acht bis zehn Monaten zur Folge hätte.

Norbert Ricking (SPD) fand Schwartzes Einlassungen – auch nach einer Prüfung des künftig notwendigen Volumens – plausibel. Die SPD halte aber einen Verwaltungsstandort am Schumacher-Platz für die Innenstadtentwicklung für unerlässlich.

Der Antrag Erich Schwartzes wurde letztendlich mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.