Mehrwertsteuer-Vorteil rückwirkend für das ganze Jahr

Das Kundencenter-Team der Stadtwerke Gronau bietet zur Jahresverbrauchsabrechnung 2020 erweiterte Servicezeiten per Telefon an. (Übrigens: Das Foto entstand in Zeiten vor Corona.)

Grund für die guten Nachrichten sind hauptsächlich drei Faktoren: Die Temperaturen in 2020 waren eher mild, die Stadtwerke haben die Abschläge gut bemessen und konnten den Mehrwertsteuer-Vorteil für ihre Kunden rückwirkend für das ganze Jahr geltend machen. Letztendlich ist aber natürlich auch das persönliche Energie-Verbrauchsverhalten entscheidend.

Der lokale Energieversorger hat die ersten Mitteilungen zur JVA 2020 verschickt. Bis Ende nächster Woche sollten alle Kunden die entsprechende Post im Briefkasten haben. Wichtig: Die Preisänderungen für 2021 und der wieder erhöhte Mehrwertsteuersatz sind in den neuen Abschlägen bereits berücksichtigt.

Das Kundencenter-Team der Stadtwerke Gronau bietet in den kommenden beiden Wochen (18. bis 29. Januar) speziell zur JVA 2020 erweiterte Servicezeiten per Telefon an: montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr. Wer nur den Abschlag ändern möchte, wählt 02562 717888, für alles andere erreicht man das Kundencenter unter 02562/717717. Die Stadtwerke weisen weiter darauf hin, dass viele Dinge mit wenigen Klicks in den Online-Services unter stadtwerke-gronau.de erledigt werden können.

Aufgrund der Corona-Regeln und Empfehlungen für den erweiterten Lockdown bleiben die Geschäftsräume der Stadtwerke und das Hallenbad vorerst geschlossen. Kundencenter und technischer Bereich bleiben jedoch telefonisch, per E-Mail, Whatsapp und im Netz erreichbar. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Gronau bleibt Tag und Nacht erreichbar – allerdings Ausschließlich für Störungsmeldungen!