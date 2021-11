Meltem Stillings löst Galina Kryshko ab

Damit tritt die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie die Nachfolge von Galina Kryshko an, die bereits im August in eine andere Einrichtung wechselte.

Meltem Stillings ist seit 2019 in der Gronauer LWL-Tagesklinik im Bereich der Ambulanz beschäftigt. So konnte sie bereits viele Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln. Besonders wichtig ist der 41-Jährigen die alltagsnahe Behandlung durch das spezielle Setting in einer tagesklinischen Einrichtung. In diesem Rahmen ist neben der Therapie der jungen Patienten ein enger Austausch mit den Sorgeberechtigten möglich, in dem sie eigene Ressourcen stärken und in den Austausch mit anderen betroffenen Familien treten können. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen“, so Meltem Stillings, die selbst auch in Gronau lebt.

Die Tagesklinik Foto: Seit 2008 besteht die Tagesklinik Gronau, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik im Psychiatrie-Verbund des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL). Als eine von sechs tagesklinischen Einrichtungen der LWL-Klinik Marl-Sinsen bietet diese „Klinik ohne Bett“ mit zehn Behandlungsplätzen professionelle Hilfe für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen im Alter von sechs bis 18 Jahren. Dazu nehmen die jungen Patienten tagsüber an unterschiedlichen Therapieangeboten teil und erleben einen strukturierten Tagesablauf. ,Begleitet werden sie dabei von einem multiprofessionellen Team aus dem ärztlichen, psychologischen und fachtherapeutischen Bereich, sowie dem Pflege- und Erziehungsdienst. Die freundliche und familiäre Atmosphäre der Tagesklinik bietet ein motivierendes Umfeld für die Kinder und Jugendlichen, gemeinsam mit dem Team an ihrer Erkrankung zu arbeiten. Um einen langfristigen Erfolg der Behandlung zu sichern, findet zusätzlich eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern oder anderen Bezugspersonen statt. ...

Obwohl im Rahmen der Corona-Pandemie die Nachfrage nach einem ambulanten Termin oder einem tagesklinischen Behandlungsplatz zugenommen hat, kann das Team der LWL-Tagesklinik Gronau aktuell zeitnahe Hilfe anbieten.