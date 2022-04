Wie die St.-Antonius-Gemeinde mit Missständen in der Kirche umgeht

Mit starken Botschaften wie „Wir sind anders!“ und „Wir sind für Sie da!“ haben der Pfarreirat und das Seelsorge-Team der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius Gronau auf Missstände und Diskussionen in der katholischen Kirche reagiert. Die WN haben die Pastoralreferentin und Präventionsbeauftragte Barbara Scheck um ein Zwischenfazit gebeten.

Unter dem Motto „Wir sind anders!“ reagierten Mitglieder des Pfarreirats und des Seelsorge-Team Mitte Februar auf Diskussionen über Missstände in der katholischen Kirche. Eine der folgenden Aktionen – „Wir sind für Sie da!“ – findet am heutigen Samstag wieder statt.

Im Gespräch zeichnet Barbara Scheck die Hintergründe nach (s. Info-Kasten). Bei dem besonderen Gottesdienst Mitte Februar unter dem Motto „Wir sind anders!“ war in der Kirche auch eine sogenannte „Kummer-Box“ installiert worden. „Es haben nicht allzu viele Menschen Zettel für diese Box geschrieben“, erzählt Barbara Scheck. Einige von ihnen hätten sich auf ihren Zetteln lobend über die Arbeit in der Gemeinde geäußert. Andere hätten ihre Wut über die Situation in der Kirche kundgetan.