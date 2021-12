Menschen weichen zurück

Gronau

Es gibt ein Thema, das betrifft in diesen Tagen Hunderte Menschen in unserem Verbreitungsgebiet: eine Corona-Infektion und die damit einhergehende Quarantäne. Einer von ihnen ist der ehemalige Leiter der Lokalredaktion, Klaus Wiedau. Er gewährt uns einen Einblick in sein „Quarantäne-Tagebuch“. Seinem Bericht setzt er allerdings einen wichtigen Hinweis voran: „Alle Ereignisse beruhen auf Tatsachen, nichts ist erfunden. Dass die folgende Schilderung mancher Episoden während des milden Verlaufs fast heiter daherkommt, soll nicht über die Tragik hinwegtäuschen, die viele Menschen mit schwerem und schwersten Corona-Verlauf derzeit während der Pandemie erleben und durchleiden. Dieses Tagebuch ist eine rein subjektive Schilderung. Meine Frau und ich sind dankbar, dass wir die Quarantäne so und nicht anders erlebt haben.“

Von Klaus Wiedau