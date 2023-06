Messerstecherei am Neujahrsmorgen: Vater des Opfers platzt der Kragen

Prozess um Tat am Udo-Lindenberg-Platz

Gronau

Führte ein Tritt in die Hoden dazu, dass ein heute 19-jähriger Gronauer ein Messer zückte und mehrfach auf einen damals 17-Jährigen einstach? Das sagt der 19-Jährige selbst. Doch das war nicht das einzige spannende am Prozesstag rund um eine Messerstecherei an Neujahr.