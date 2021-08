Millimeterarbeit mit 15 Tonnen

Der Tieflader steht auf dem Hof hinter dem K+K-Markt am Parkplatz an der Hörster Straße. Auf der Ladefläche ein imposantes Bauwerk: Die neue Brücke, die die Umflut zukünftig überspannen soll, wurde in einem Stück herantransportiert. Jetzt muss sie nur noch an ihrem Bestimmungsort montiert werden.

„ Jede Baustelle ist anders “ Sebastian Steinbüchel

„Das wird rund eine Stunde dauern“, zeigt sich Sebastian Steinbüchel ganz optimistisch. Der Bauleiter der Firm Neuero Railtec aus Emlichheim hat mit seinem Team ähnliche Arbeiten schon oft erledigt. „Aber jede Baustelle ist anders“, betont der Fachmann und verweist auf die Vorgaben der Stadt Gronau, dass die direkt neben der neuen Brücke stehende Weide weder beschnitten, noch beschädigt werden darf. Da ist dann der Kranführer in besonderer Weise gefordert.

Komplett vormontiert

15 Tonnen wiegt die Brücke, die in der Grafschaft Bentheim komplett vormontiert wurde. Mit zwei extrem reißfesten Textilgeweben wird die zukünftige Umflut-Brücke an massiven Ketten befestigt, an denen der mobile Kranwagen sie an ihre endgültige Position schaffen soll.

Brücke scheint zu schweben

„Und los.“ Auf Kommando hebt der Kran scheinbar mühelos die sperrige Konstruktion an, die zunächst über den Flachdachteil des Supermarkts und dann über das Fließgewässer zu schweben scheint.

Mit zwei Steuerungsseilen sorgen die Mitarbeiter des Fachbetriebs dafür, dass die Brücke dem Gebäude des gegenüberliegenden Wohnparks nicht zu nahe kommt. Längs zum Flussverlauf wird die Brücke an der Weide vorbei bewegt. Jetzt wird es heikel: Eines der Steuerungsseile muss zum Mitarbeiter auf die andere Umflutseite. Doch der Wurfversuch scheitert nur wenige Zentimeter vom Ufer entfernt. Das Seilende versinkt schnell in dem flachen Gewässer, muss mit einer Harke herausgezogen werden.

Nicht aus der Ruhe bringen

„Weiter geht´s.“ Steinbüchel lässt sich durch solche Kleinigkeiten nicht aus der Ruhe bringen. Jetzt zieht er die Brücke an dem Seil selber in Position. „So richtig?“, will er von einem Kollegen wissen. Der nimmt mit dem Zollstock Maß zum Geländer am Fußweg. „Vier Millimeter weiter nach rechts.“ Die Brücke passt, wird in der Höhe noch angeglichen. „Jetzt können die Widerlager verpagelt werden“, verweist die Bauleiter auf Restarbeiten mit Flüssigbeton, die vom Bauunternehmen noch zu erledigen sind. Die Stunde für die Montage wurde nicht einmal ausgeschöpft.

Freigabe muss noch erfolgen

Warten müssen die Passanten aber trotzdem noch: Vor der Freigabe müssen noch neue Geländer auf der Parkplatzseite montiert werden. Dann wird die Stadt das Bauwerk freigeben.