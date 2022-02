Millionen-Plus durch hohe Steuereinnahmen

„Das ist ein Klopper“, reagierte SPD-Fraktionschef Norbert Ricking. Ein positiver Klopper, wohlgemerkt. Um 23,6 Millionen Euro dürfte das Planergebnis der Stadt Gronau im Jahr 2021 übertroffen werden. War noch im Herbst von einem Minus in Höhe von über 17 Millionen ausgegangen worden, geht der Kämmerer nun von einem Plus von über 6,3 Millionen aus. Wobei Jörg Eising am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss mahnte: Ergebnisschwankungen seien normal, atypische Entwicklungen schlügen sich in der Prognose nieder.

Als eine Ursache für die positive Entwicklung nannte Eising erheblich höhere Gewerbesteuereinnahmen als geschätzt. Angesetzt waren 2021 49 Millionen Euro. Tatsächlich sind aber wohl gut 62,5 Millionen Euro geflossen. Die Zuwächse – darunter Einmalzahlungen – seien in der Höhe nicht vorauszusehen gewesen. Zweiter großer Posten sind Minderausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. „Durch Corona gab es Einsparungen im sechsstelligen Bereich bei der Schülerbeförderung“, griff Eising ein Beispiel heraus.

„Lassen Sie sich aber von diesen Zahlen nicht blenden!“, mahnte der Kämmerer. Er halte es nach wie vor für richtig, die Hebesätze für die Grundsteuer wie vorgesehen moderat anzuheben.

Pandemiebedingte Auswirkungen auf den Etat dürfen isoliert werden; insofern stehe die Stadt auf dem Papier momentan recht gut da. „Aber die Kasse darbt trotzdem“, so Eising. Über 134 Millionen Euro beträgt der Schuldenstand des „Konzerns“ Stadt Gronau, dazu kommt zusätzlich ein Kassenkredit in Höhe von 20 Millionen Euro zur Liquiditätssicherung. Dieser Kredit bringt derzeit zwar noch Zinsen – „aber wir sollten angesichts der steigenden Zinssituation trotzdem davon ’runterkommen“, so Eising.

Trotz seiner Mahnungen brachten Ricking und Jörg von Borczyskowski (UWG) die Rücknahme der avisierten Grundsteuererhöhung in die Diskussion ein. Darüber wurde aber noch nicht entschieden. Die Haushaltsverabschiedung steht auf der Tagesordnung der Ratssitzung am 9. März.