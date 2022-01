Mit dem Zug nach Bad Bentheim

Foto:

1895 wurde die Bentheimer Eisenbahn AG gegründet. Sie unterhielt unter anderem eine bis zu zu 74 Kilomete lange Bahnstrecke, die zeitweise von Gronau bis ins niederländische Coevorden führte und den westlichen Teil der Grafschaft Benheim erschloss. Die Verbindung von Bad Bentheim nach Gronau und damit zur Hauptbahn Münster – Enschede wurde im Juni 1908 in Betrieb genommen., Zuwachs bekam das Netz durch einige Anschlussbahnen, die allein dem Güterverkehr dienten. Die bedeutendste wurde am 17. September 1986 von Achterberg nach Ochtrup-Brechte in eröffnet die von der damals bereits nicht mehr befahrenen „Südbahn“ Bentheim–Gronau abzweigte.,Der Personenverkehr zwischen Gildehaus und Gronau war schon am 29. Mai 1965 stillgelegt worden, am 25. Mai 1974 folgte auch der Rest ab Bentheim. Der Güterverkehr endete am 25. September 1981. (Quelle: Wikipedia).